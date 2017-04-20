



Resmi temaslar için ABD başkenti Washington'a giden Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Buşati, Makedonya'daki platform tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Buşati yaptığı açıklamada, 'Tiran Platformu' diye bir şeyin var olmadığını savunurken, Tiran'ın hiçbir zaman Makedonya'nın içişlerine karışmadığını ifade etti. Platformun 'Tiran' olarak adlandırılmasının yanlış olduğunu da söyleyen Buşati, Arnavutluk'un sadece dostluk çerçevesinde nasihatlerde bulunduğunu kaydetti.

Açıklamasında Buşati, "Tiran platformunun var olduğunu iddia etmek doğru değildir. Makedonya'daki Arnavut partilerin oluşturdukları bir platform vardır. Bu platform hem Gruevski hem Zaev'le tartışıldı. Gruevski platformu tamamen kabul etti sadece farklı bir konuda anlaşılamadığı için koalisyona gidilmedi." dedi.