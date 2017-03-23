



Bulgaristan'da halk 26 Mart Pazar günü erken genel seçim için sandık başına gidecek. Yaklaşık 6 buçuk milyon seçmen Pazar günü yeni yönetimi şekillendirecek.

Seçmenlerin 600 bini Türklerden oluşuyor.

Ağırlığını soydaşların oluşturduğu DOST İttifakı da karşılaştığı zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

DOST Birliği seçime katılan ittifaklardan biri. Türk ve Müslümanlardan oluşan ittifak belirleyici role sahip soydaşların oyuna talip.

DOST Birliği İttifakı, tüm engellemelere rağmen Çorbacılar Köyü'nde soydaşlara seslenmeye devam ediyor.

'Türkiye Sadece Türklerin Değil Bulgaristan'ın Gerçek Dostudur'

DOST Birliği İttifakı'nın Eş Başkanı Lütfi Mestan, "Bizim yerel teşkilat 3 kez dilekçe gönderdi buradaki belediye başkanına 3 kez hayır dedi. Bugünkü toplantıyı biz kanuna aykırı yaptık. Görüyorsunuz miting yapamadık, mikrofon vermediler. Biz Türkiye Cumhuriyetine tarihi düşman gibi bakmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti sadece Türklerin değil Bulgaristan'ın gerçek dostudur. Seçmene her şeyden önce Türklüğümüzü, Türkçülüğümüzü cesurca, özgürce savunacağız. İlk mesajımız bu. Tüm ekonomik sosyal dallarda da yeni bir siyaset gerçekleştireceğiz. Milletimizden dost birliği ile ilgili çok büyük beklentileri var." diye konuştu.

Bulgaristan genelinde teşkilatlanan ittifakın amacı yüzde 4'lük barajı aşmak.

Soydaşlar haklarını savunacak iradeyi mecliste görmek istiyor.

Dost Birliği, seçim çalışmalarını cuma günü Kırcaali şehir merkezinde düzenleyeceği büyük mitingle tamamlayacak.



Kaynak: TRT Haber