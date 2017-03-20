Razgrad şehir merkezinde Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar Partisi'nin (DOST) seçim otobüsü saldırıya uğradı.

Razgrad şehir merkezinde park halindeki parti seçim otobüsünün camlarının kırıldığı ve üzerine gamalı haçlar çizildiği bildirildi.

Razgrad İl Savcısı Tihomir Todorov, saldırıya uğrayan seçim otobüsünün Razgrad'ın merkezinde bir otelin önünde park halinde bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Bulgaristan'da 26 Mart tarihinde gerçekleştirilecek erken seçimler öncesinde aşırı milliyetçi oluşumlar DOST Partisini Türkiye yanlısı olmakla suçluyor.



Kaynak: Kırcaali Haber