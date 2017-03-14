



Merkez Seçim Komisyonu (MSK) 11 Mart 2017 tarihli kararıyla DOST Birliği’nin web sayfasından Bulgarcadan farklı bir dilde altyazı içeren seçim öncesi klipinin kaldırılması ve söz konusu sesli-görsel malzemenin tüm basında ve internet alanında yayınlanmasının durdurulması kararlaştırılmıştır.



MSK’nın kararında şu açıklama yer alıyor:

"Merkez Seçim Komisyonu, 26 Mart 2017 tarihinde düzenlenecek erken parlamento seçimleri için yapılmakta olan seçim propagandası sırasında, kuralların DOST Birliği’nin web sayfasında ihlal edilmesinden ötürü inceleme başlatmıştır.



11 Mart 2017 tarihinde yapılan resmi araştırma sonucunda, DOST Birliği web sayfasının “Güncel” bölümünde “DOST Birliği Seçim Öncesi Klibi”nin (http://dost.bg/News/Index/161) yer aldığı tespit edilmiştir. Bu bölümde, 26 Mart 2017 tarihinde düzenlenecek parlamento seçimleriyle ilgili iki video kaydı bulunmaktadır. İkinci klipteki altyazılar, Bulgarca’dan faklı bir dildedir.



Her iki klibi inceledikten sonra, Merkez Seçim Komisyonu sözkonusu iki kaydın, ikinci klipteki altyazılar dışında birbirine benzer olduğunu tespit etmiştir. İnceleme sonrasında Komisyon’un değerlendirmesi, ikinci klipte Bulgarca’dan farklı dilde seçim öncesi propaganda yapılmasının amaçlandığı yönündedir. Altyazılı olan ikinci klip, Seçim Kanunu’nun 181. maddesi 2. fıkrasında açıklanan “Seçim kampanyası Bulgarca yürütülür” hükmünü ihlal etmektedir.



Merkez Seçim Komisyonu, web sayfalarında Bulgarca’dan farklı bir dilde altyazı içeren seçim öncesi klibini yayınlayan DOST Birliği’nin Seçim Kanunu’nun 181. maddesi 2. fıkrasını ihlal ettiğine hükmetmiştir.



Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, Seçim Kanunu’nun 57. maddesinin 1. fıkrasının 26. ve 45. bentlerinin; 181. maddesinin 2. fıkrasının; 495. maddesinin 1. fıkrasının ve 496. maddesinin ve İdari Cezalar Kanunu’nun 42. maddesinin ihlal edildiğini gözönünde tutarak Merkez Seçim Komisyonu aşağıdaki kararı almıştır:



DOST Birliği’nin web sayfasından Bulgarca’dan farklı bir dilde altyazı içeren seçim öncesi klibinin kaldırılması ve sözkonusu sesli-görsel malzemenin tüm basında ve internet alanında yayınlanmasının durdurulması KARARLAŞTIRILMIŞTIR.



Seçim öncesi kampanya propagandasının Bulgarca’dan farklı dilde yapılmasından ötürü, Seçim Kanunu’nun 181. maddesinin 2. fıkrasındaki hususlarının DOST Birliği tarafından ihlal edildiği tespit edilmiştir.



Merkez Seçim Komisyonu Başkanı’na Lütvi Ahmed Mestan ve Orhan Ahmedov İsmailov tarafından temsil edilen DOST Birliği’ne cezai yaptırımda bulunma yetkisi verilmiştir.



Ceza kararı takdim edildikten sonra, uygulanması amacıyla ceza belgesi Sofya Bölge Valisi’ne ulaştırılmalıdır. "



Kaynak: Kırcaali Haber