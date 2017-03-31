



Bulgaristan'da Merkez Seçim Komisyonu (MSK), 44. Halk Meclisine ilişkin resmi seçim sonuçlarını ve partilerin milletvekili dağılımını açıkladı. 1 147 292 oy ile Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Partisi 95 milletvekili, 955 490 oy ile Bulgaristan İçin Bulgaristan Sosyal Partisi (BSP) 80 milletvekili, 318 513 oy ile Birleşik Vatanseverler Koalisyonu 27 milletvekili, 315 976 oy ile Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 26 milletvekili ve 145 637 oy ile İrade Partisi 12 milletvekilliği kazandı.

Bu seçimlerde bağımsız milletvekili seçilmedi.

Seçim Sandık Kurullarına verilen seçmen listelerine göre oy kullanma hakkına sahip 6 810 341 vatandaştan 3 682 151’i oy kullandılar.

Seçim sandıklarından toplam 3 682 493 oy pusulası çıktı. Onlardan 3 513 419 oy geçerli, 169 binden fazla oy ise geçersiz sayıldı.