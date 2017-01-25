



Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini 26 Mart olarak açıkladı.

Kırcaali Haber'in Paylaştığı bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 26 Mart 2017 tarihinde erken genel seçimler düzenlenmesine ilişkin kararname çıkarttığı belirtildi. Başka bir kararnameyle Cumhurbaşkanı, 27 Ocak 2017 tarihinde 43. Halk Meclisi’ni feshetme kararı aldı.