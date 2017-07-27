Bulgar hükümeti de Makedonya ile Bulgaristan arasında gelecek hafta imzalanması planlanan iyi komşuluk ilişkileri anlaşmasının içeriğini kamuoyuyla paylaştı.
Anlaşma Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yayınlandı.
Başbakanlar Zoran Zaev ile Boyko Borisov tarafından imzalanacak anlaşmanın içeriği Makedonya ve Bulgaristan hükümetleri tarafından onaylandı.
Anlaşma Makedonca ve Bulgarca olarak 1 Ağustos tarihinde Üsküp’te imzalanacak.
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