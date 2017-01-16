



Mecliste seçilen yeni Türk milletvekillerinden beklentilerinin neler olduğu konusunda Gerçekleri Araştırma ve Doğrulama Komisyonu üyesi Limko Beyzaroski, gazetemize açıklamalarda bulundu. Beyzaroski, açıklamasında geçmişte Türk toplumunun bu topraklarda yaşadığı acıları göz önünde bulundurmaları gerektiği ve bu doğrultuda Türklerin çıkarları için çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Geçmişte Türk toplumuna karşı yapılan haksızlıkların göçe sebebiyet verdiğini belirten Beyzaroski, "Geçmişte Türklere yönelik yapılan haksızlıklar burada yaşayan Türk toplumunu büyük bir göçe sürüklemiş. Bu tür olayların bugün de yaşandığını görmekteyiz. Bu nedenle buna engel olmak için elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

"Milletvekillerimizin Türklerin Çıkarları Doğrultusunda Çalışacaklarına İnanıyorum"

Sözlerinin devamıdna Milletvekillerinden beklentilerini de açıklayan Limko Beyzaroski, "Geçmişte Yücel, başörtü yasası, mallara el koyma gibi olaylardan Türk toplumunu hayli yormuş, bunların tekrarlanmaması için Türkler Makedonya'nın istikrarlı, güçlü, adaletli bir devlet olmasını istiyor. Önümüzdeki dönemde Mecliste Türkler biri iktidar diğer muhalefet olmak üzere iki Milletvekili tarafından temsil ediliyor. Seçilen iki milletvekilinin de Türkler açısından önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu iki temsilcimizin genç, yetenekli, düşünceli, sorumluluk sahibi ve sadık olduklarını düşünüyorum. Kendileri ayrıca parti ve devlet çıkarlarını ayırt edecek kadar tecrübeli isimlerdir." ifade etti.

"İki Milletvekili İşbirliği İçerisinde Olmalı"

Limko Beyzaroski , milletvekillerinin işbirliği içinde olmalarının önemine de değinerek, "İki Türk Milletvekillerimiz Yusuf Hasan ve Enes İbrahim'in geçmişte Türk toplumunun yaşadıklarından ders çıkararak önümüzdeki dönemde işbirliği içerisinde Makedonya'da yaşayan Türk toplumunun ve Makedonya Cumhuriyeti'nin çıkarları için çalışacaklarına inanıyorum. Makedonya'nın en sadık vatandaşlarından olan Türkleri temsil eden Milletvekillerimizin karşılıklı saygı içerisinde Türkleri Mecliste en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır. Türk toplumu da kendilerinden bunları beklemektedir." sözlerini vurguladı.