



Arnavut partilerinden BESA Hareketi, Devlet Seçim Komisyonu'nda yer alan dört büyük partiye ayrılmış koltukların birine kendi adayını yerleştirmek için Meclise başvuracak.

11 Aralık seçim sonuçlarına göre Arnavut partilerinin elde ettiği oylar ve milletvekili sayılarına göre BDİ'den sonra en başarılı parti BESA oldu. Bu nedenle BESA Hareketi'nin, Devlet Seçim Komisyonunda PDŞ'li üye Bedredin İbraimi'nin yerine kendi adaylarının yerleştirilmesi için Meclise başvuracakları öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Devlet Seçim Komisyonunun gelecek haftadan itibaren Nisan'daki yerel seçim çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Fakat Devlet Seçim Komisyonu tarafından Nisan'da yapılması planlanan Yere Seçimlerin aynı kadro ile gerçekleşeceği tahmin ediliyor. DSK üyeliğinde değişiklik yapılması için zamanın yetemeyeceği düşünülüyor.