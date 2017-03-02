Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un, Arnavut partileriyle anlaşmaya varan SDSM’ye hükümeti kurma yetkisini vermemesinin yankıları sürüyor.

Besa partisinden yapılan yazılı açıklamada, İvanov’un kararının huzursuzluk verici olduğu belirtilirken, uluslararası faktöre Makedonya’da hukuk devletinin yeniden oluşması için müdahale yapması çağrısında bulunuldu.

Partiden yapılan açıklamada, “İvanov anayasayı çiğneyenlerin en büyüğüdür. Hem anayasaya aykırı olarak hükümeti kurma yetkisini VMRO-DPMNE’ye vermesi hem de SDSM’ye vermemesiyle. Bu alarm verici çünkü bir ülkenin en yüksek kurumu temsil ederken, sırf Arnavut partileri ortak bir deklarasyon imzaladı diye Arnavutları linç etme çağrısında bulunmadığı kaldı” denildi.

Diğer partiler gibi Besa da vatandaşlara sağduyulu olmaları çağrısında bulundu.