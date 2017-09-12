Makedonya siyasi sahnesindeki Arnavut partilerinden Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Çayır Belediye Başkanlık koltuğu için yarışacak adayını açıkladı.
Bugün Üsküp’ün İskender Bey meydanında gerçekleştirdiği basın toplantısında BDİ Çayır Şube Başkanı Buyar Osmani Belediye Başkan adayının ismini açıkladı.
15 Ekim tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde BDİ’yi temsilen Çayır Belediye Başkanlığı için Visar Ganiu yarışacak. Visar Ganiu, mevcut hükümette Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyor.
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