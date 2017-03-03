Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Merkez Başkanlığı bugün partinin genel merkezinde istişare toplantısı düzenleyecek.

Partiye yakında kaynaklardan verilen bilgilere göre Mala Reçica’da yapılması planlanan toplantıda, parti Başkanı Ali Ahmeti’nin SDSM lideri Zoran Zaev’le yaptığı son görüşme ve Avrupa Komisyonunun Dış İlişkiler ile Güvenlik Şefi Federica Mogherini’nin ziyaretinde konuşulanları gündeme gelmesi bekleniyor.

Ahmeti, dün TV 21’de katıldığı bir programda sorunların daha da derinleşmesi ve Ukrayna’daki gibi olayların yaşanmaması için bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini söylemişti.