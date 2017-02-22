Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Başkanı Ali Ahmeti, partinin Merkez Başkanlığını bugün genel merkezde toplantıya çağırdı.

17.30’da başlaması planlanan toplantıda, Başkan Yardımcılarının üyelere Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) teklifinin içeriği hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Arnavutça dilinin kullanımı yasasında henüz iki parti arasında tam anlaşma sağlanmasa da yönetimin toplanacağı saate kadar uzlaşma yolu aranacak. Bunun yanı sıra toplantı sürerken buna paralel olarak SDSM’yle de görüşmelerin devam edebileceği konuşuluyor.

Dün BDİ Genel Merkezinde toplanan Ahmeti ve Zaev, hükümet koalisyonu için birçok noktada uzlaşmaya vardığı açıklanmıştı.