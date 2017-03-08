Makedonya’daki hükümet kurma sürecinde10 milletvekiliyle kilit rol oynayan Demokratik Bütünleşme Birliğinin (BDİ) hem İç Makedon Devrimci Örgütü - Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) hem de Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği ile yaptığı anlaşmaların içeriği büyük merak uyandırıyor.

Dün bir televizyon programına katılan BDİ Sözcüsü Buyar Osmani, SDSM’yle vardıkları anlaşmaya göre banknotlar Merkez Bankasının adının yazıldığı yerde Arnavutçasının da yazılması, bir belediyede ikinci etnik topluluğun %20’den fazla olması halinde polis ile asker üniformalarının o dilde de yazılmış olması gibi konularda uzlaşmaya varıldığını kaydetti.





Osmani’ye yöneltilen “Arnavut platformunu geri çekecek misiniz” sorusuna ise net bir şekilde, “Geri çekmeyi düşünmüyoruz çünkü bu Arnavut halkının taleplerini içeriyor” diyerek cevapladı.

VMRO-DPMNE’yle yaptıkları koalisyon görüşmelerinde de belirli konularda anlaşmaya varıldığını kaydeden Osmani, dil yasası değişikliklerinde bazı konuların netleştirilmediğini ve bunun da parti yönetimi tarafından yetersiz görüldüğü için reddedildiğini söyledi.

Diğer yandan başka bir televizyon kanalındaki tartışma programına katılan BDİ Başbakan Yardımcısı İzet Meciti, VMRO-DPMNE’nin koalisyon görüşmelerinde SDSM’den daha fazlasını kabul ettiğini ancak Özel Yetkili Savcılık konusunda anlaşamadıklarını açıkladı.