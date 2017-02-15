



Geçtiğimiz hafta Arnavut partilerinden Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ), hükümet kurmak için Sosyal Demokratlar Birliği'nden Arnavut partileri tarafından oluşturulan platformun gerçekleşmesinin garantisi için yazılı belge istemişti. SDSM, dün bu yazılı belgeyi BDİ'ye sundu.

BDİ Genel Başkan Yardımcılarından oluşan grup, Arnavut Demokrat Partisi - Reform Hareketi (LR-PDŞ) temsilcilerine yazılı belgenin sunumunu yaptı.

BDİ Başkan Yardımcıları Teuta Arifi, Nevzat Beyta ve İzet Meciti ile LR-PDŞ Temsilcileri Arben Taravari, Toçi ve Beceti arasında gerçekleşen iki saatlik görüşmede platform maddelerinin masaya yatırıldığı öğrenildi.

BDİ Genel başkan Yardımcısı Teuta Arifi yaptığı açıklamada, "Bu bir istişare toplantısıydı. Toplantıda Makedonya'yı AB ve NATO yolunda ilerletecek önemli noktalar konuşuldu." ifadelerini kullandı.

LR-PDŞ Temsilcisi Arben Taraavari ise açıklamasında, "İki parti arasında yapıcı bir görüşmeydi. Platformda yer alan tüm maddeler hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Bizim için hükümet dağılımının nasıl yapacağı değil platformdaki maddelerin tümünün uygulanması daha önemli." şeklinde konuştu.

Parti temsilcileri, kendilerine BESA'nın neden görüşmeye dahil olmadığı konusunda iletilen soruyu ise yanıtlamalarılar.