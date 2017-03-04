Demokratik Bütünleşme Birliğinin (BDİ) Merkez Başkanlığı dün saatler süren toplantının ardından Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğiyle (SDSM) yeni hükümet koalisyonunda yer alma kararı getirdi.

Oybirliğiyle alındığı kaydedilen kararla, partiden yapılan açıklamayla seçmenlerin beklentisi üzerine “Reform ve uyum” hükümetin yer alacakları kaydedildi.

BDİ bir kez daha Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’dan hükümeti kurma yetkisini SDSM’ye vermesi çağrısında bulundu.

Partiden yapılan açıklamanın devamında, “Arnavut seçmenler, eşitlik, adalet ve ekonomik gelişmeye dayanan seçim programımıza destek verdi. Bizim demokratik yükümlülüğümüz halkın iradesiyle verdiğimiz sözleri tutmaktır” denildi.