Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) bugün Mala Reçica'daki genel merkezinde düzenleyeceği toplantıda SDSM ile hükümet kurup kurmayacağı konusunda nihai karar vermesi bekleniyor.
Dün SDSM Lideri Zoran Zaev, imzalar temin edilmiş Mart ayında yeni hükümetin kurulacağı doğrultusunda açıklama yapmıştı.
BDİ Nihai Kararını Bugün Vermesi Bekleniyor
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