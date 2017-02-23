Dün Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Merkez Yönetiminin gerçekleştirdiği toplantıda "24 Vesti" Televizyonunun haberine göre karar için tüm yetkinin Genel Başkan Ali Ahmeti'ye verildiği ifade edildi.
Habere göre Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SDSM) sunduğu dil yasası önerisinin BDİ Merkez Yönetiminin 7 saatlik toplantısının ardından kabul edildiği fakat eksik kalan bazı maddelerin de tamamlanması için müzakerecilere bildirildiği belirtiliyor.
Tüm yetkilerin Genel Başkan Ali Ahmeti'ye verilmesinin ne anlama geldiği konusuna açıklık getirilmezken, Ahmeti'nin son kararı ne zaman vereceği ise bilinmiyor.
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