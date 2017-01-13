Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Merkez Yönetimi dün parti genel merkezinde toplandı. Düzenlenen toplantıda hükümetin kurulması gerektiği ve müzakerelerin başladığı süreç hakkında görüşüldü.
Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Makedonya siyasi sahnesinde BDİ'nin öncelikli herhangi bir ortağı olmadığını, parti olarak ülkenin istikrarını partinin çıkar ve hesaplarının önüne koyulmadığı ifade edildi.
Yazılı açıklamada ayrıca Arnavutçanın adil bir şekilde kullanılması, AB ve NATO entegrasyonu, Özel Yetkili Savcılığın desteklenmesi gibi bazı konuların hükümet kurma müzakerelerinde belli şartlar olduğu da vurgulandı.
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