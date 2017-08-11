Geçtiğimiz haftalardan bu yana devam eden Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınması tartışmaları bugün de devam edecek.

Çarşamba günü yapılan oturumda yaşanan gerginliğin ardından ara verilmiş ve oturum 21.30’a kadar devam etmişti.

Hükümet, Zvrlevski’nin görevini yasalara aykırı şekilde yaptığını öne sürerek görevden alınmasını istiyor. Muhalefet ise Zvrlevski’nin görevden alınmasının, yerel seçimler ilan edildiği için yasalara aykırı olduğunu savunuyor.

Meclis gündeminde, bu maddenin yanı sıra 30 gündem maddesi daha yer alıyor.