



Makedonya AB’den Sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani Almanya’nın başkenti Berlin’e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Osmani, bu ziyareti kapsamında Almanya devlet temsilcileri ile görüşerek Makedonya’nın Avrupa entegrasyonu sürecinde reform planlarını anlatacak.

Osmani’nin Berlin ziyareti kapsamında Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ve farklı kurum temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani kuracağı temaslar sırasında 3-6-9 reform planı hakkında da bilgi verecek.