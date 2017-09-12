



Makedonya Cumhuriyeti Meclisinde bugün 13. oturumun devamında ana muhalefet VMRO-DPMNE tarafından Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Lupço Nikolovski ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Carovska için sunulan gensoru önergesi tartışılacak.

Tartışmaların ardından ise her iki bakan için gensoru önerisinin kabul edilip edilmeyecepş yönünde oylamaya geçilecek.

Dün Meclis milletvekillerinin 43 ‘evet’ ve 56 ‘hayır’ oyuyla Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov için sunulan gensoru önerisi reddedilmişti.