



Makedonya Gazeteciler Birliği Başkanı Naser Selmani, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi.

Selmani konuşmasında, "Arnavutlar geçen seçimlere kıyasen mecliste 11 Milletvekili koltuğu kaybetti. Fakat hükümet kurma konusunda konumunu güçlendirdi. Diğer yandan ise iki Makedon parti VMRO-DPMNE ve SDSM birbirine hiç olmadığı kadar yakın oylara sahip oldu. Arnavutların bu konumu, hem VMRO-DPMNE'yi hem de SDSM'yi rahatsız ediyor." şeklinde ifadeler kullandı.

SDSM'nin hükümet kurma süreci hakkında sessiz kalmasını da değerlendiren Selmani, "SDSM, ülkedeki siyasi krizin derinleşmesini bekliyor. Arnavut parti ile hükümet kurma sorumluluğunu almayacaklar. Çünkü o zaman SDSM Arnavut partisi ile birlikte bir Makedon partiyi yıktı izlenimi verecek." dedi.