



Makedonya'da seçimlerde Meclise girmeyi hak kazanan Arnavut siyasi partiler ortak platformda birleşti.

Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ), Arnavut Birliği Koalisyonu ve Besa Hareketi'nin yer aldığı platformun amacı Arnavutçanın ülke genelinde resmileşmesi, Ohri Çerçeve Anlaşmasının tamamıyla uygulanması, Bütçe dağılımının adil yapılması için Devlet Komisyonu kurulması gibi bazı maddeleri yerine getirmek.

Platformda ayrıca Arnavut partilerin Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorunun çözüm müzakerelerinde yer alması gerektiği belirtiliyor.

Arnavut siyasi partilerin oluşturduğu bu platformla, Arnavutların ortak çıkarlarını ve hakları doğrultusunda hareket edilmesi ve kurulacak hükümette bu isteklerin yerine getirilmesini hedefliyor.

Bu platformun temelleri ise hatırlanacağı üzere siyasi liderlerin Tirana'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yapılan görüşmede atılmıştı.