



Makedonya'daki Arnavut partilerin imzaladıkları ortak platform sonrasında beraberinde farklı yorumları da getirdi. Platform Makedon kesim tarafından eleştirilirken, Arnavut partilerinden destek gördü.

Arnavutçanın ülke genelinde ve Anayasa'da resmi dil olarak kullanılması, bayrak, marş, devlet sembolleri hakkında geniş çaplı bir tartışma açılması, isim sorununun çözüm müzakerelerinde Arnavut partilerinin aktif bir şekilde yer alması, Aranvutluk ve Kosova ile sınır alanında anlaşmalar yapılması ve bunun gibi daha bir kaç maddenin yer aldığı platform tartışmalara yol açtı.

Bazı siyaset uzmanları platformun ülkedeki siyasi krizi derinleştireceğini düşünüyor.

Siyasilerin Platform Hakkındaki Yorumları

Makedonya Sosyal Demokrat Birliği (SDSM), Arnavut partilerinin ortak platformu hakkında açıklama yapmadı. Sessizliğini bozmayan SDSM'liler, platform hakkında kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini, resmi olarak kendilerine iletilene kadar herhangi bir yorum yapmayacaklarını ifade ediyor.

VMRO-DPMNE Lideri Nikola Greuvski ise geçen gün verdiği bir röportajda hükümeti kurmaya çalışacaklarını fakat bunun ne pahasına olursa olsun şeklinde olmayacağını ifade etmişti.

Diğer yandan Ali Ahmeti, bit televizyon kanalında yaptığı konuşda platformun kabul edilmemesi durumunda hükümet kurma işleminin zora gireceğini ifade etti.

Frçkovski 'Hayal Kırıklığı' Olarak Yorumladı

Siyasetçi ve köşe yazarı Lyubomir Frçkovski, ortak platformdaki noktaları hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.

Frçkovski köşe yazısında, "Hükümeti kurmak için şart olarak sunulan bu platform büyük bir hayal kırıklığıdır. Bu platformda yer alan maddelerin kimin tarafından ve nerede hazırlandığını bilemiyorum ama VMRO-DPMNE, Nikola Gruevski, BDİ ve Ali Ahmeti'ye yeniden pozisyonlarını kazanmalarına yardım edecek. Makedonya'da yaşayan Arnavutlara katkı sağlayacağını düşünmüyorum." şeklinde yorumladı.

Nikovski Platformu 'Büyük Arnavutluk Projesi'yle Bağdaştırdı

Eski Büyükelçi Lyubişa Nikovski, bir televizyon kanalında Arnavut platformunu yorumladı. Platformu 'darbe' olarak değerlendiren Nikovski, artık tüm kartların açıldığını da belirtti.

Nikovski konuşmasında, "Aranvut siyasilere kendilerini açıkça ifade ettikleri için teşekkür etmeliyiz. Artık insan hakları, Arnavutların eşitliği gibi ifadelerle örtülen 'Büyük Arnavutluk Projesi' açığa çıktı." sözlerini ifade etti.

Maddelerin Yerine Getirilmesi Mümkün mü?

Hukukçular Arnavut partilerin ortak platformundaki maddelerin yerine getirilmesi için Anayasa değişikliğine gidilmesi gerektiğini hatırlattı. Anayasa değişikliğinin sağlanması için de Mecliste 3'te 2'lik çoğunluğun 'Evet' oyu vermesi gerekiyor.

Arnavut partilerinin toplam milletvekili sayısının 20 olduğunu göz önünde bulundurursak, VMRO-DPMNE ile hükümet kurdukları taktirde toplam milletvekili sayısı 71'e çıkıyor. SDSM ile hükümet kurdukları taktirde milletvekili sayısı ise 69 oluyor. Bu durumda bu maddelerin yerine getirilmesi için 81 Milletvekilinin oyu gerekiyor.