Arnavut Platformunu imzalayan üç parti, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ), Besa ve Arnavut Birliği koalisyonu geri adım atmayacaklarını açıkladı. Partiler, söz konusu talepleri geri çekmek için bir sebep olmadığına ilişkin görüşlerini kamuoyuna duyurdu.

BDİ, Arnavut platformunda yer alan taleplerin Anayasa ve Ohri Çerçeve anlaşması dışında olmadığını söylerken, Cumhurbaşkanı İvanov’un Arnavutları bir “Sorun” olarak göstermeye son vermesi ve hükümeti kurma yetkisini SDSM’ye teslim etmesini istedi.

Besa da platformun geri çekilmesi için herhangi bir gerekçe olmadığını, söz konusu taleplerin zaten Arnavut partilerinin seçim programlarında yer aldığını açıkladı.

Seçimlerin ardından üç Arnavut partisinin taleplerini içere Arnavut platformu, hükümeti kurma sürecinde ön şart olarak koyuldu.

VMRO-DPMNE’yle yapılan görüşmeler başarısız olurken, üç Arnavut partisi SDSM’yle koalisyona girme kararı aldı. Ancak Cumhurbaşkanı İvanov, üniter devlet yapısının tehlikede olduğunu öne sürerek hükümeti kurma yetkisini SDSM’ye vermedi.

VMRO-DPMNE ve SDSM’nin koalisyon görüşmelerinde Arnavut platformunun taleplerinden hangilerini kabul edip etmediği ise bilinmiyor.