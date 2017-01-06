



Geçtiğimiz ay Arnavutluk başkenti Tirana'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın önderliğinde bir araya gelen Makedonya'nın Arnavut parti liderleri bu kez Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile bir araya geldi.

BDİ Lideri Ali Ahmeti, Arnavut Birliği Lideri Ziyadin Sela ve Besa Lideri Bilal Kasami'nin bulunduğu toplantıda Makedonya'daki siyasi gelişmeler ve Makedonya'daki Arnavutların ortak hareket etmeleri konularının görüşüldüğü öğrenildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Makedonya'nın istikrarlı olması gerektiği bunun bölge için de önemli olduğunu vurguladı. Aynı öyle Tirana'da olduğu gibi Arnavutların çıkarları ve hakları doğrultusunda ortak hareket edilmesi hususunda çağrıda da bulunuldu.

