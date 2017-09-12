Türk Demokratik Partisi’nin (TDP) Merkez Jupa Belediye Başkanlığını yürüten Ariyan İbraim 15 Ekim Yerel seçimlerinde de belediye başkanlığı için yarışacak.
İbraim, bu bilgiyi resmi Facebook profilinden yaptığı açıklamayla paylaştı.
İbraim sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sayın yurttaşlarım çok kıymetli dostlarım! Geride kalan 4 yıl içerisinde hep birlikte çok şeyler yaptık, tabi ki sorunlar bitmeyince biz de devamlı çalışmaktaydık. Teşkilatçı olarak parti ve halkımızın kararına saygım sonsuz, bana güvendiğinizden dolayı şükranlarımı sunarım. 15 Ekim yerel seçimleri için yeniden belediye başkan aday olacağımı kararlaştırılmıştır. Belediyemiz ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun! Hep birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.
Ariyan İbraim Yeniden Merkez Jupa Belediye Başkan...
Meclis Bakan Dimitrov için Gensoru Önerisini...
TDP Vrapçişte Belediye Başkan Adayını Açıkladı...
Türk Milletvekilleri Türkiye ile İşbirliğinin...
Dışişleri Bakanı Dimitrov AB Temsilcisi Mogherini...
Savcılar Konseyi Başkanı Anevski Görevinden...
Yunan Hükümeti’nin Kodzias’ın Üsküp...
Zaev: ‘Belediye Başkan Adaylarımızı Halka...
Yorumlar