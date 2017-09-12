



Türk Demokratik Partisi’nin (TDP) Merkez Jupa Belediye Başkanlığını yürüten Ariyan İbraim 15 Ekim Yerel seçimlerinde de belediye başkanlığı için yarışacak.

İbraim, bu bilgiyi resmi Facebook profilinden yaptığı açıklamayla paylaştı.

İbraim sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sayın yurttaşlarım çok kıymetli dostlarım! Geride kalan 4 yıl içerisinde hep birlikte çok şeyler yaptık, tabi ki sorunlar bitmeyince biz de devamlı çalışmaktaydık. Teşkilatçı olarak parti ve halkımızın kararına saygım sonsuz, bana güvendiğinizden dolayı şükranlarımı sunarım. 15 Ekim yerel seçimleri için yeniden belediye başkan aday olacağımı kararlaştırılmıştır. Belediyemiz ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun! Hep birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.