



Avrupa Parlamentosu'nun genel kurulunda dün akşam Makedonya Raportörü İvo Vajgle'ın sunduğu Makedonya'nın 2016 ilerleme raporunu tartışıldı. Makedonya ilerleme raporunun AP Genel Kurulunda Mayıs ayında oylanması bekleniyor.

Strazburg'ta yapılan AP Genel Kurul toplantısında Makedonya ile ilgili tartışmalarda kürsüden genellikle Makedonya'daki durumun endişe verici olduğu, siyasi krizin derinleştiği, ülkenin Avrupa perspektifini zedelediği ifadeleri kullanıldı. Ayrıca tüm AP Milletvekilleri bir an önce Mecliste kurucu oturumun tamamlanması ve hükümetin kurulması engelinin kaldırılması çağrısında bulundu.