Avrupa Parlamentosu'nun çiçeği burnunda başkanı Antonio Tajani, dün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım tartışmalara yol açtı. Tajani,Twitter zerinden yaptığı Yunanca paylaşımda "Ben tarih alanında yeterince bilgiliyim. Büyük İskender, ilkeleriyle Avrupa'nın doğmasına katkı sağlayan bir Yunandı." ifadelerini kullandı.
AP Başkanının bu paylaşımı Yunan kamuoyunun takdirini toplamıştı.
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