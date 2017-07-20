Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Bulgaristan Devlet Televizyonu’na verdiği bir röportajda Makedonya ile Bulgaristan arasında imzalanması planlanan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Bulgar Bakan Zaharieva, bu anlaşmanın Makedonya ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını belirtti. Anlaşmanın içeriği hakkındaki görüşmelerin tamamlandığını da vurgulayan Zaharieva, anlaşma metni hakkında Bulgaristan tarafının müzakereler yapmayacağının da altını çizdi.

Açıklamasının devamında ise Bakan Zaharieva, “Anlaşma Makedonya anayasasına uygun olarak Makedonca ve Bulgaristan anayasasına uygun Bulgarca imzalanacaktır” dedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva konuşmasında ayrıca, “Üsküp artık ya bir 11 yıl daha büyüklük taslayıp komşu ülkelerinden izole kalmayı ya da Avrupa perspektiflerine doğru yönelmeyi mi tercih edeceklerine karar vermelidir” şeklinde konuştu.