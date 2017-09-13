Mecliste bugün genel kurulda ana muhalefetin üç bakan için daha sunduğu gensoru önerileri tartışılacak.

VMRO-DPMNE Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Tarım Orman ve Su İşleri Bakanı Lupço Nikolovski ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Carovska için sunduğu gensoru önerisinin ardından bu kez Maliye Bakanı Dragan Tevdovski, Kültür Bakanı Robert Alagozovski ile Çevre Bakanı Sadula Duraku için gensoru önerisi sundu.

Mecliste bugün ayrıca dillerin kullanımı yasası da gündeme gelecek.

Dün Meclis Tarım Orman ve Su İşleri Bakanı Lupço Nikolovski ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Carovska için sunulan gensoru önerilerini reddetti.