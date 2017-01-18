Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Lideri Ali Ahmeti dün Arnavutluk Üsküp Büyükelçisi Fatos Reka ile bir araya geldi. Görüşmede ülkedeki siyasi gelişmeler masaya yatırıldı.
Parti genel merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ahmeti'nin Büyükelçi Reka'yı hükümetin kurulması çalışmaları kapsamında parti içi istişarelere devam ettiklerini bildirdiği öğrenildi.
Arnavut partileri ortak platformuna da değinen Ahmeti, Tirana ve Priştine'nin desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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