Demokratik Bütünleşme Birliği Genel Başkanı Ali ahmeti, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ahmeti, Arnavut partilerinin ortak bir paydada buluşmasının hiçbir şekilde Makedonya’nın üniter devlet yapısına zarar vermediğini, federasyon olarak bölünmesine sebep olmadığını söyledi.

Arnavut ve Makedonlara sağduyu çağrısında bulunan Ahmeti, mevcut krize siyasilerin ve kurumların en iyi çareyi bulacağı güvencesini verdi.

Ahmeti, “Arnavut partileri, ülkedeki sistem krizinin nedeni değildi ve bunu göz önünde bulundurarak söz konusu sistem krizinin ülkedeki en büyük iki unsur arasında bir etnik krize dönüşmesine izin vermemeliler. Aynı şekilde Makedon partilerine de memnuniyetsizliklerini dile getirirken, özellikle etnik imalarda bulunurken, toplumumuzun hassasiyetini göz önüne alarak sağduyulu olmaya davet ediyorum” dedi.