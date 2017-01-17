



Arnavut partilerinden Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Lideri Ali Ahmeti dün Almanya'nın Makedonya Büyükelçisi Christine Althauzer ile görüştü. Görüşmede ülkedeki siyasi gelişmeler ve hükümetin kurulma sürecinin konuşulduğu öğrenildi.

Ahmeti görüşmede 11 Aralık seçimlerinin güvenilir ve demokratik olduğunu ve seçim sonuçlarının tüm partiler ve uluslararası toplum tarafından kabul edildiğini dile getirdi.

Parti genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ahmeti'nin bu durumda BDİ'nin VMRO-DPMNE ya da SDSM ile hükümet kurması ihtimallerinin yanında BDİ'nin muhalefete geçmesi ya da yeniden seçimlerin yapılması ihtimallerinin de bulunduğunu ifade etmiş.