



Dün akşam SDSM Lideri Zoran Zaev ile hükümet kurma yetkisi doğrultusunda yaptığı görüşmenin ardından kısa açıklamalarda bulunan Ahmeti, görüşmeyi değerlendirdi.

Ahmeti, görüşmede iki parti arasındaki fikir ayrılıklarının m asaya yatırıldığını belirtti.

Açıklamasında Ali Ahmeti, "Arnavutçanın kullanımının Anayasal garantiliği vardır. Önümüzdeki günlerde merkez yönetimimizi toplayıp önemli karar alacağız. Bu arada da uzmanların bu soruna bir çözüm bulmalarını da bekliyoruz." dedi.