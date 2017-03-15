



Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ile Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) liderleri dün akşam bir araya geldi. İvanov'un hükümeti kurma grevini vermesi içi engellerin kalmadığını açıkladıktan sonra parti yönetimlerinin çözüm arayışları için toplandıkları öğrenildi.

BDİ Lideri Ali Ahmeti, Alsat-M Televizyonuna yaptığı açıklamada, Zaev'le yaptığı görüşmede devlet kurumlarının fonksiyonel hale getirilmesi için strateji hakkında konuştuklarını ifade etti.

Meclisin kuruluş oturumunun devamını getirmeyi düşünüp düşünmedikleri konusunda kendisine iletilen soruya Ahmeti, "Tabii ki şu anda o yönde bir strateji oluşturmak için görüşmeler devam ediyor. Meclisteki tüm siyasi partilerle görüşüp ortak karar alıp Meclisin tüm organları ve komisyonlarıyla faaliyete geçmesini sağlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hükümet kurma konusuna da değinen Ahmeti, "Hükümet kurma işleminin Meclis Başkanının seçiminden sonra başlaması gerekiyor. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanına resmi olarak Mecliste hükümet kurmak için çoğunluğun oluştuğunun bildirip, bu şekilde de Cumhurbaşkanı hükümeti kurma yetkisini Zaev'e vermesi gerekiyor" dedi.