



Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Lideri Ali Ahmeti, dün İvanov'un yeni hükümet kurulması için verdiği görevi selamladı.

Yaptığı açıklamada Ahmeti, halkın iradesin uygun hareket edeceklerini ve bu kararlarından geri dönmeyeceklerini ifade etti.

Ahmeti açıklamasında, "Çoğunluğun bir parçası olarak uluslararası toplumun beklentilerine göre reformların gerçekleştirilmesi, etnikler arası ilişkilerin iyileşmesi, Ohri Çerçeve anlaşmasının korunması ve Makedonya'nın AB ve NATO yolunda ilerlemesi yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.