



Avrupa Birliği Komşu ülke ilişkileri ve genişlemeden sorumlu Komiseri Johannes Hahn bugün Makedonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında siyasi parti liderleri ile bir araya geliyor.

BDİ Lideri Ali Ahmeti de AB Komisri Johannes Hahn ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Ahmeti, ülkenin çözüme ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Ahmeti açıklamasının devamında, "Ülkenin bir çözüme ihtiyacı var fakat bu sıradan bir çözüm olmamalı. Bu çözümün istikrarı, barışı ve milletler arası ilişkileri güçlendirmesini sağlamalı. Ayrıca bu çözüm uygun reformların ve hukuk devletinin de garantisi olmalı." dedi.

Ahmeti, bu süreçte hem VMRO-DPMNE hem de SDSM ile hükümet kurma müzakerelerinde bulunduğunu belirtirken, BDİ'nin gizli işler yapan parti olmadığını da ifade etti.

"Yazılı belgeler istiyoruz. Belgeler olmadan BDİ imza atmayacak. Önce bu belgelerde nelerin yazdığını görmemiz gerek. Ardından BDİ yönetimi bir karar verecek." şeklinde konuşan Ali Ahmeti, müzakereler için sınırlanmış bir sürecin olmadığını da dile getirdi.

Müzakerelerin iki yıl sürdüğü Belçika'yı örnek gösteren Ahmeti, "Biz Belçika değiliz, müzakerelerin yıllarca süreceğini ifade etmiyorum ama gerçek bir sonuca varılmalı. Acele karar vermek Makedonya için iyi olmayabilir. Her bir karar iyice analiz edilmelidir." dedi.

Makedonya Meclisinde gerçekleşen görüşmeler devam ediyor. Johannes Hahn, VMRO-DPMNE Lideri Nikola Greuvski ve SDSM Lideri Zoran Zaev ile de görüşecek.