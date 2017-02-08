



Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Kongre Üyesi Dana Rohrobacher'in Makedonya'nın bölünmesi gerektiğini ifade ettiği sözleriyle ilgili açıklama yaptı. ABD 'State Department'in açıklamasında Makedonya politikasının değişmediği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, "ABD, Makedonya Cumhuriyeti'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü tanıyor ve destekliyor. Amerika'nın bu pozisyonu değişmemiştir" ifadelerini kullandı.