ABD Kongre Üyesi Chris Smith’in başını çektiği altı kongre üyesi, ABD’nin Üsküp Büyükelçisi Jess Baily’nin Makedonya’daki siyasi eğilimleri hakkında soruşturma talebinde bulunurken, göreve yeni başlayan Devlet Sekreteri Rex Tillerson’dan Büyükelçinin görevine son vermesini istedi.

17 Ocak’ta resmi bir yazı göndererek ABD’nin Üsküp Büyükelçiliğine yönelik George Soros’un vakıflarını desteklemekle alakalı suçlamalar hakkında bilgi istediklerini kaydeden Smith, halen bir cevap gelmediğini kaydetti.

Makedonya Devlet Televizyonuna konuşan Smith, “Görünüşe göre Amerikan hükümeti taraf tutan kuruluşları maddi olarak desteklemiş ve bu kesinlikle kabul edilemez. ABD Büyükelçisi hükümet ve koalisyon kurmakta rol alamaz” ifadelerini kullandı.

Smith, Büyükelçi Baily’nin merkez sol eğilimli partilerle yakın ilişkilerde bulunduğu ve bu yüzden görevden alınması gerektiğini sözlerine ekledi.