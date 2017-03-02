ABD’nin Makedonya Büyükelçisi Jess Baily, bugün yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un, hükümeti kurma görevini Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğine (SDSM) vermemesi kararını tekrar gözden geçirmesini istedi. Baily, komşu ülkelerden de ülkenin bulunduğu bu hassas zamanlarda çekimser kalmalarını ve yapıcı olmalarını talep etti.

Baily, “Makedonya’nın stratejik ortağı ve dostu olarak, ülkenin egemenliği ve birliğine saygıyla Cumhurbaşkanı İvanov’un kararını tekrar gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının dün mecliste çoğunluğa sahip olan partilere hükümeti kurma yetkisi vermemesinin ABD’yi hayal kırıklığına uğrattığını belirten Baily, bu kararın demokratik prensipler ve hukukun üstünlüğüyle bağdaşmadığını sözlerine ekledi.

Baily gazetecilerin diğer sorularını yanıtlamazken, AB’nin Üsküp Büyükelçisi Samuel Zbogar ve diğer AB ülkeleri büyükelçileriyle görüşmek üzere açıklamalarına son verdi.