



AB Komşu Ülke İlişkileri ile Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, AB Milletvekilleri İvo Vajgl, Edward Kuka ve Knut Fleckenstein eşliğinde Salı günü Makedonya'ya gelecek. Brüksel'den alınan bilgiye göre bu ziyaretin sebebinin siyasi partiler arası uzlaşmanın sağlanması olduğu öğrenildi.

AK Sözcüsü Maya Kociyançiç, Hahn ve milletvekili üçlüsünün Makedonya ziyareti kapsamında siyasi liderlerle görüşeceğini ifade etti. Heyet ayrıca Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile görüşüp hükümeti kurma yetkisini SDSM Lideri Zoran Zaev'e vermesini ikna etmeye çalışacakları ifade edildi.