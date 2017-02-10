





VMRO-DPMNe, Avrupa Birliği Komşu Ülke ilişkileri ile Genişlemeden Sorumlu Komisrei Johannes Hahn ile Nikola Gruevski arasında dün gece Mecliste gerçekleşen görüşme hakkında açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada Nikola Gruevski ile Johannes Hahn arasında gerçekleşen görüşmede seçim süreci, seçim sonrası ve hükümet kurma çabaları konularının görüşüldüğü ve Makedonya'nın yeniden seçime gitme ihtimalinin de masaya yatırıldığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca dillerin kullanılması yasası ve Özel yetkili Savcılığın çalışmaları da konuşulduğu ifade edildi. Arnavut partilerin platformu hakkında görüşlerin ifade edildiği de belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Hahn, Avrupa Birliği ülkede hangi partinin kiminle hükümeti kuracağı konusuna karışmak amacında olmadıklarını söyledi" ifadeleri de yer alıyor.