Ana muhalefet lideri dün akşam Devlet Seçim Komisyonu'nun (DSK) açıkladığı verilerin ardından ilk kez konuştu. SDSM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Zoran Zaev, nihai ve resmi seçim sonuçlarının henüz açıklanacağını ifade ederken, koalisyon ortaklarıyla birlikte DSK'ya şikayette bulunacaklarını da belirtti.
Zaev, tutanaklarda belirtilen rakamlar ile Devlet Seçim Komisyonu'nun yayınladığı rakamlar arasında farklılıkların bulunduğunu ifade ederken, milletvekili sayısında da değişiklik olmasını beklediklerini söyledi.
Zoran Zaev,"Bu verilerde düzeltmeler yapıldığı takdirde, SDSM6. seçim bölgesinde daha fazla milletvekili kazanacak." ifadelerini kullandı.
Zoran Zaev konuşmasının devamında, "VMRO-DPMNE hariç Milletvekili çıkartan tüm siyasi partilere sesleniyorum. Halkın çoğunluğunun verdiği karar dışına çıkmayı düşünmesinler. Nikola Gruevski, Makedonya Cumhuriyeti'nde hükümet kuramaz." dedi.
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