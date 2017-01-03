Makedonya meclisinin 30 Aralık’ta işe koyulmasıyla birlikte, yeni hükümetin kurulması için süreler de işlemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov en geç 9 Ocak’a kadar hükümeti kurma yetkisini seçimlerden galip ayrılan partiye verecek.

Bu yetkiyi alan partinin önünde ise koalisyon kurup en geç 20 gün içerisinde yeni kabine teklifine meclise sunması gerekiyor.

Yeni kabine salt çoğunluk elde etmesi halinde meclisten onay almış olacak.

Yeni mecliste VMRO-DPMNE koalisyonunun 51, SDSM ve koalisyonunun 49, BDİ’nin 10, Besa koalisyonunun 5, Arnavut Birliği koalisyonunun 3 ve PDŞ’nin 2 milletvekili bulunuyor.