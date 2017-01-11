Pazartesi günü hükümeti kurma yetkisini alan VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski, 51 milletvekili çıkardığı seçimlerde bu hedefe ulaşmak için 10 milletvekiline daha ihtiyacı var. 2008’den bu yana hükümet ortağı olan BDİ’nin 10 milletvekili olduğu düşünülünce mecliste çoğunluk elde etmek için yeterli olacak. Ancak bu kriz ortamının iktidar ve muhalefet arasındaki milletvekili sayısı farkının 61’e 59 olmasıyla çözülmesi zor görünüyor.

Beş milletvekili bulunan Besa koalisyonu ile üç milletvekili çıkartan Arnavut Birliği koalisyonu VMRO-DPMNE’yle koalisyon yapmaya sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

Bu durumda VMRO-DPMNE’nin BDİ’nin yanı sıra 2 milletvekili bulunan PDŞ’yi de yanına almak için görüşmelere başlaması yüksek ihtimak olarak görülüyor.

VMRO-DPMNE ile BDİ arasındaki karmaşık ilişkiler seçim sonrası da kendini gösterdi. Gruevski, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda BDİ’nin en çok oy alan partiyle görüşme prensibine uymaması halinde bir sonraki seçimlerde kendilerinin de bu prensibe uymayacağını söyleyerek diğer Arnavut partileriyle koalisyona gidebileceğinin sinyallerini verdi.

Seçim Yasası Ne Diyor?

9 Ocak Pazartesi günü hükümet kurma yetkisini alan Gruevski’nin yeni kabineyi meclise sunmak için 20 günü bulunuyor.

Yasaya göre yeni hükümet kuruluncaya kadar Başbakan ve kabinesi görevine devam ediyor.