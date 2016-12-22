



Devlet Seçim Komisyonu'nun ofislerinin bulunduğu Üsküp merkezindeki "Nova Makedoniya" binası önünde VMRO-DPMNE üyeleri protesto düzenliyor. Kalabalık kendi deyimleriyle "Seçim zaferini koruma" protestosu yapıyor.

Protestoda VMRO-DPMNE'nin Türk koalisyon ortaklarından Türk Demokratik Partisi üyelerinin de yer aldığı görüldü.



Bu arada Devlet Seçim Komisyonu'na SDSM ve BESA Hareketi partisinden ulaşan itirazları değerlendirme oturumu da devam ediyor. Dünkü oturumda SDSM'nin 8 itirazından 3'ü kabul edilmezken, BESA Hareketi'nin 8 itirazından 7'si kabul edilmedi. DSK üyelerinin bugün SDSM'nin diğer itirazları hakkında nihai kararı vermesi bekleniyor.