Devlet Seçim Komisyonunun bugün SDSM ve Besa’dan oy işlemiyle ilgili gelen itirazları değerlendirdi. Besa’nın yedi itirazının tamamı reddedilirken, SDSM’nin itirazları hakkındaki tartışmalar sürüyor.
VMRO-DPMNE’nin üst düzey isimleriyle birlikte komisyon binası önünde toplandı. Seçimlerde elde ettikleri galibiyetin tescillenmesini isteyen VMRO-DPMNE’liler, tek bir oylarının bile azalmasına izin vermeyeceklerini belirtiyor.
Gergin ortam sürerken, DSK’nın SDSM’nin itirazları hakkındaki kararını alması bekleniyor.
Tearce’deki 2011 Numaralı Sandıkta Yeniden...
Tearce'deki Sandıkta Yeniden Oylama Yapılacak...
SDSM: "Vatandaşlar Değişim ve Hayat İçin...
Todorov: "İdari Mahkeme Kanunsuz ve Skandal...
Tearce’de 2011 No’lu Sandıkta Yeniden Oylama...
İdari Mahkeme VMRO-DPMNE ve SDSM'nin İtirazlarını...
VMRO-DPMNE DSK'nın Kararını İdari Mahkemeye...
VMRO-DPMNE Lideri Gruevski Kalabalığa Seslendi
Yorumlar