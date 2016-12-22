Devlet Seçim Komisyonunun bugün SDSM ve Besa’dan oy işlemiyle ilgili gelen itirazları değerlendirdi. Besa’nın yedi itirazının tamamı reddedilirken, SDSM’nin itirazları hakkındaki tartışmalar sürüyor.

VMRO-DPMNE’nin üst düzey isimleriyle birlikte komisyon binası önünde toplandı. Seçimlerde elde ettikleri galibiyetin tescillenmesini isteyen VMRO-DPMNE’liler, tek bir oylarının bile azalmasına izin vermeyeceklerini belirtiyor.

Gergin ortam sürerken, DSK’nın SDSM’nin itirazları hakkındaki kararını alması bekleniyor.