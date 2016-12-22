



Devlet Seçim Komisyonu'nun bulunduğu binanın önünde protestolara başlayan VMRO-DPMNE yanlılarına bu akşam VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski hitap etti.

Gruevski konuşmasında VMRO-DPMNE yönetim kurlunun bu akşam düzenlediği toplantısında bazı kararlar aldığını ifade etti. Gruevski konuşmasında, "Devlet Seçim Komisyonu aldığı yasa dışı kararlarla halkın iradesiyle oynamıştır. DSK'nın çalışmaları bir parodiye dönüştü. Uluslararası temsilcilerin bazı DSK üyelerine karalarını etkilemek amacıyla baskı yaptıkları bilgisini aldık." dedi.

Gruevski, "DSK'nın yasadışı kararlarını İdari Mahkeme düzeltmelidir. İdari Mahkemeye herhangi bir baskı yapılmaması çağrısında bulunuyoruz. Eğer İdari Mahkeme de baskılara aldanıp Devlet Seçim Komisyonu'nun yasa dışı kararlarını onaylarsa ve VMRO-DPMNE'nin halkın iradesiyle kazandığı zafer elinde alınırsa, parti olarak biz belirli sandıklarda yeniden oylamaya katılmayacak o seçim sonuçlarını da tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

Gruevski konuşmasında ayrıca bazı Büyükelçilerin ülkenin içişlerine karışmalarına izin verilmeyeceğini ifade ederken, ülkenin kantonlara ayrılmasını ve yeniden yapılanmasına da hangi şarta olursa olsun kabul etmeyecek ve izin vermeyeceklerini söyledi.

VMRO-DPMNE'nin batı yanlısı olduğunu vurgulayan Nikola Gruevski, AB ve NATO üyeliği ve ABD ile stratejik ortaklığı istediklerini ifade etti.